Ограничения снимают: пермяки стали чаще фотографироваться и путешествовать

2 Июль 2020 2020-07-02T12:56:43+03:00

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После периода самоизоляции пермяки стали активнее приобретать товары и услуги. МТС проанализировала, как изменился потребительский спрос в июне. По сравнению с предыдущим месяцем в Перми в три раза увеличилось количество покупок в фотоцентрах, и в два раза приобретение авиабилетов.

Аналитики МТС Банка и сервиса кассовых решений МТС Касса отметили, что в число сфер, где увеличилось количество покупок, вошли также страхование (+33%), обувные магазины (+30%), магазины одежды (+27%), магазины спорттоваров (+17%), мастерские по ремонту электроники (+16%) и стоматологии (+14%).

Зато на 37% снизилось количество покупок в супермаркетах.

По данным экспертов МТС, в Прикамье в июне наибольший рост показали спортивные и ювелирные магазины, аптеки, химчистки, магазины одежды и обуви, косметики, бытовой техники.

Исследование проводилось на основе обезличенных данных о платежах с карт МТС Банка и покупках в магазинах, подключенных к сервису МТС Касса, в июне 2020 года. Показатели сравнивались со средними значениями в мае 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU