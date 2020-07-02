В Перми из окна четвертого этажа выпала женщина

2 Июль 2020 2020-07-02T10:50:24+03:00

Медики уже не смогли помочь выпавшей из окна женщине. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Она скончалась до приезда бригады «скорой помощи»

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В Перми 2 июля около 7 часов утра произошел трагический случай. Из окна четвертого этажа дома на улице Стахановская,2 выпала 76-летняя женщина.

Соседи, обнаружившие ее возле дома, вызвали медиков, но пенсионерка скончалась до их приезда.

- Вызов поступил в 6.49, очевидцы сообщили о падении женщины из окна, - рассказали в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи Перми. - Смерть наступила до приезда бригады медиков, дело передано полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU