2020-07-02T10:50:24+03:00
Происшествия

В Перми из окна четвертого этажа выпала женщина

Она скончалась до приезда бригады «скорой помощи»
Анна Маркова
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Медики уже не смогли помочь выпавшей из окна женщине.Медики уже не смогли помочь выпавшей из окна женщине.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Перми 2 июля около 7 часов утра произошел трагический случай. Из окна четвертого этажа дома на улице Стахановская,2 выпала 76-летняя женщина.

Соседи, обнаружившие ее возле дома, вызвали медиков, но пенсионерка скончалась до их приезда.

- Вызов поступил в 6.49, очевидцы сообщили о падении женщины из окна, - рассказали в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи Перми. - Смерть наступила до приезда бригады медиков, дело передано полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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