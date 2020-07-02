2020-07-02T08:11:20+03:00
Происшествия

В Пермском крае мужчина без водительских прав устроил ДТП с пострадавшими

Авария произошла в Губахинском районе
Анна Маркова
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В ВАЗ-21120 пострадали 4 человека. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.В ВАЗ-21120 пострадали 4 человека. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.
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В Пермском крае 1 июля на дороге Кунгур-Соликамск произошла авария. 40-летний водитель ВАЗ-21120 врезался в «Ниву», которая ехала в попутном направлении. Удар был такой силы, что ВАЗ превратился в груду металлолома. В нем пострадали люди: трое пассажиров и сам водитель. «Скорая» доставила их в больницу.

- Установлено, что мужчина находится за рулем транспортного средства, не имея на то прав, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло днем 1 июля. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

ДТП произошло днем 1 июля. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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