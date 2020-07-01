«Спала на улице в кустах». В Пермском крае найдена пропавшая 11-летняя девочка
В Березниках рано утром 1 июля была найдена 11-летняя Соня, которая ушла из дома два дня назад. Ребенка нашли в Березниках сотрудники Росгвардии, которые участвовали в поисках. Она спала на улице в кустах. С Соней все в прядке, ее осмотрели медики.
Напомним, что девочка убежала из дома, в котором жила с бабушкой и дедушкой, ночью 29 июня. Сестра Сони рассказала, что конфликтов в доме не было, что стало причиной побега - непонятно. Теперь в этом будут разбираться заинтересованные ведомства.
Соню двое суток искали более 130 человек: сотрудники отдела криминалистики и территориального следственного отдела следственного управления, сотрудники ГУ МВД, МЧС, Росгвардии региона и волонтеры.
- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 11-летней жительницы города Березники, по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщили в ведомстве. - Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU