Машины всмятку, водитель погиб. В Пермском крае произошло смертельное ДТП

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:50:58+03:00

На дороге Чернушка - Куеда произошло лобовое столкновение автомобилей. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

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В Пермском крае 29 июля в 19.10 в Куединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По автодороге Чернушка - Куеда ехал автомобиль «Мазда», за рулем 40-летний местный житель.

- По предварительной информации, на 25 километре трассы он выехал на полосу встречного движения, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

По встречной полосе ехал автомобиль «Фольксвагеном», столкновения избежать не удалось. Водитель «Мазды» от полученных травм погиб на месте. Его 33-летняя пассажирка и женщина-водитель «Фольсвагена» с серьезными травмами госпитализированы в больницу.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в ГУ МВД по Пермскому краю.

В аварии пострадали две женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU