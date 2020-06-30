Машины всмятку, водитель погиб. В Пермском крае произошло смертельное ДТП
В Пермском крае 29 июля в 19.10 в Куединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По автодороге Чернушка - Куеда ехал автомобиль «Мазда», за рулем 40-летний местный житель.
- По предварительной информации, на 25 километре трассы он выехал на полосу встречного движения, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
По встречной полосе ехал автомобиль «Фольксвагеном», столкновения избежать не удалось. Водитель «Мазды» от полученных травм погиб на месте. Его 33-летняя пассажирка и женщина-водитель «Фольсвагена» с серьезными травмами госпитализированы в больницу.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в ГУ МВД по Пермскому краю.
В аварии пострадали две женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU