В Перми стартует бесплатный курс, помогающий открыть свое дело или обучиться новому

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:19:28+03:00

В рамках курса вам помогут получить новые знания или даже профессию. Фото: архив "КП"

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В Перми 3 июля состоится первое занятие в рамках проекта «Социальный контракт: Учимся вместе!». Что это такое - это государственная социальная помощь, в том числе финансовая, на основании социального контракта помощь оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае.

Длительность курса - 1 месяц, встречи со спикерами будут проходить раз в неделю онлайн.

В рамах курса с участниками будет работать психолог, познакомит с психологией продаж. Пройдут лекции бизнес-тренера. Участников научат позиционировать себя и свой продукт в социальных сетях. Бесплатные личные консультации спикеров - профессионалов своего дела. Расскажут, как «продать себя», как специалиста - составим резюме и отработаем прохождение собеседования.

В конце курса каждый получит возможность защитить свой проект по любому направлению - трудоустройство, дополнительное образование, ведение предпринимательской деятельности.

Лучшие участники получат сертификаты о прохождении курса и рекомендации для потенциальных работодателей / клиентов

Обучение в рамках курса – бесплатно.

Для того, чтобы записаться на курс оставляй заявку по ссылке здесь!

ИСТОЧНИК KP.RU