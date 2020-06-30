В микрорайоне Перми 30 июня отключат воду

30 Июнь 2020 2020-06-30T06:18:43+03:00

Воды в домах не будет в течении дня. Фото: архив "КП"

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В Перми 30 июля с 9.00 без воды останутся жители домов на Гайве. Ремонтно-восстановительные работы будут продавить на улице Вильямса. Рабочие планируют закончить ремонт до 19.00 30 июня.

Без воды:

ул. Вильямса, 20/1, 20/2, 20/3;

ул. Воркутинская, 29;

ул. Гайвинская, 37, 4, 42;

пер. Гайвинский 3-й, 10;

пер. Гайвинский 4-й, 2;

пер. Гайвинский 5-й, 1;

пер. Гайвинский 6-й, 22;

ул. Кишиневская, 30;

ул. Конная, 1;

ул. Медногорская, 1;

ул. Репина, 31;

ул. Севанская, 32;

ул. Ухтинская, 11, 34.

ИСТОЧНИК KP.RU