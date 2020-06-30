В микрорайоне Перми 30 июня отключат воду
Рабочие будут проводить восстановительные работы на водопроводе
Воды в домах не будет в течении дня.Фото: архив "КП"
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В Перми 30 июля с 9.00 без воды останутся жители домов на Гайве. Ремонтно-восстановительные работы будут продавить на улице Вильямса. Рабочие планируют закончить ремонт до 19.00 30 июня.
Без воды:
ул. Вильямса, 20/1, 20/2, 20/3;
ул. Воркутинская, 29;
ул. Гайвинская, 37, 4, 42;
пер. Гайвинский 3-й, 10;
пер. Гайвинский 4-й, 2;
пер. Гайвинский 5-й, 1;
пер. Гайвинский 6-й, 22;
ул. Кишиневская, 30;
ул. Конная, 1;
ул. Медногорская, 1;
ул. Репина, 31;
ул. Севанская, 32;
ул. Ухтинская, 11, 34.
ИСТОЧНИК KP.RU