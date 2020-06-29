"Пустят ли без справки?" Когда в Перми откроют детские сады

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:50:52+03:00

В детский сад можно будет пойти и без справки Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

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Когда в Перми будут открыты детские сады, должен решить оперативный штаб, заседание которого состоится 30 июня. Предварительно датой начала работы дошкольных учреждений названо 1 июля.

- После этого нужен будет один день для того, чтобы подготовить группы к приему детей, - рассказали «Комсомолке» в Министерстве образования края.

"Пустят ли ребенка в садик без справки ?" - этот вопрос волнует многих пермских родителей.

- По рекомендациям Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю после отмены ограничительных мероприятий в течение последующих пяти дней дети будут приниматься в детские сады без справок. После истечения пяти дней - только при наличии справки от участкового педиатра или кабинета «Здоровое детство», - ответили в Минобре.

Но при этом в детском саду родители в обязательном порядке должны будут заполнить «Карту опроса родителей». Они будут отвечать за достоверность представленной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU