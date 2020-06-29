2020-06-29T17:50:52+03:00
Общество

"Пустят ли без справки?" Когда в Перми откроют детские сады

Решение должен принять оперштаб
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
В детский сад можно будет пойти и без справкиВ детский сад можно будет пойти и без справкиФото: Дарья МИТРОФАНОВА
Изменить размер текста:

Когда в Перми будут открыты детские сады, должен решить оперативный штаб, заседание которого состоится 30 июня. Предварительно датой начала работы дошкольных учреждений названо 1 июля.

- После этого нужен будет один день для того, чтобы подготовить группы к приему детей, - рассказали «Комсомолке» в Министерстве образования края.

"Пустят ли ребенка в садик без справки ?" - этот вопрос волнует многих пермских родителей.

- По рекомендациям Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю после отмены ограничительных мероприятий в течение последующих пяти дней дети будут приниматься в детские сады без справок. После истечения пяти дней - только при наличии справки от участкового педиатра или кабинета «Здоровое детство», - ответили в Минобре.

Но при этом в детском саду родители в обязательном порядке должны будут заполнить «Карту опроса родителей». Они будут отвечать за достоверность представленной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Ушла из дома ночью". В Прикамье пропала 11-летняя девочка
"Пустят ли без справки?" Когда в Перми откроют детские сады
С 1 июля два автобуса в Перми изменят маршруты
В центре Перми сгорела дорогая иномарка
Врио губернатора Прикамья встретится с героями публикаций пермских журналистов
Министр здравоохранения: «Пермский край по основным показателям вышел на следующий этап снятия самоизоляции»
В Перми с 13 этажа выпала 23-летняя девушка
В Минсоцразвития Пермского края рассказали, как подготовить ребенка к отдыху в загородном лагере
В Перми в детской поликлинике нашли мертвую женщину
В Перми ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ Владимир Денисов
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
На три месяца раньше: ПЗСП начал заселение нового дома на Водниках
В Перми ВАЗ с пассажирами свалился в траншею, скрываясь от погони
Райффайзенбанк: миллениалы боятся, но берут ипотеку
«ЕЭС-Гарант» содействует популяризации практик энергосбережения в Пермском крае
В Пермском крае 56 новых случаев заболевания коронавирусом
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» помогает юным пермякам заниматься спортом
В Пермском крае пропала 11-летняя девочка
В Пермь смогли вернуться еще 32 человека из-за границы
Лень собирать документы и разбираться с условиями: Райффайзенбанк выяснил, почему россияне отказываются от рефинансирования
В Пермском крае еще 12 пациентов выздоровели от коронавируса
В Пермский край придет долгожданное тепло
В Перми снесли историческое здание на улице Екатерининской
В ДТП в Перми пострадали четыре человека