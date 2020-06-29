С 1 июля два автобуса в Перми изменят маршруты

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:54:48+03:00

Еще один начнет ходить по выходным дням

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С 1 июля на автобусных маршрутах №№6, 9, 12, 54и 68 начнут действовать новые контракты. Это означает, что в этих автобусах можно расплатиться банковской картой, а также бесплатно пересесть на другой маршрут в течение 40 минут.

При этом у автобусов №9 и №54 поменяются маршруты следования.

Автобус №9, ранее ходивший от деревни Субботино до Верхних Муллов, с 1 июля пойдет по улицам Мира и Леонова до микрорайона Хмели. Так что теперь маршрут «девятки» станет «Микрорайон Хмели - микрорайон Нагорный - Субботино». При этом часть рейсов будет проходить по укороченному маршруту «Микрорайон Хмели - микрорайон Нагорный» на автобусах средней вместимости. А до деревни Субботино будет курсировать микроавтобус.

После отмены автобусного маршрута №37, соединявшего микрорайон Мильчакова с Пермью II, автобус №54 «Улица Мильчакова - микрорайон Хмели» будет ходить по улице Екатерининской с заездом на Пермь II.

А автобус №12 «Проспект Парковый - ОАО «ПЗСП» с 1 июля начнет работать и по воскресным дням.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, контракты на автобусные маршруты №№9, 12, 54 и 68 заключены только до 30 ноября 2020 года. В августе по ним планируется провести повторные аукционы.

ИСТОЧНИК KP.RU