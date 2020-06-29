Врио губернатора Прикамья встретится с героями публикаций пермских журналистов

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:08:36+03:00

Материалы конкурса «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка» рассказывают о работе врачей и волонтеров в период самоизоляции

Изменить размер текста: A A

В Перми завершен прим заявок на участие в конкурсе для СМИ и блогеров «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка». Свои публикации, посвященные работе врачей и волонтеров в период самоизоляции, представили 65 журналистов и блогеров из более чем 40 СМИ Пермского края.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи с председателем краевой организации Союза журналистов России Игорем Лобановым одобрил идею проведения такого конкурса для журналистов, а также попросил организовать ему встречу с героями наиболее замечательных историй о взаимопомощи и поддержке в период самоизоляции. Ожидается, что такая встреча состоится уже на этой неделе.

Конкурсные работы представлены в 4 номинациях. В номинации «За лучшую публикацию в городском (районном) печатном или онлайн-СМИ» приняли участие 31 журналист из более чем 20 газет городов и районов Прикамья.

В номинации «За лучшую публикацию в краевом печатном или онлайн-СМИ» приняли участие редакции семи изданий, в том числе «Комсомольская правда в Перми».

В номинации «За лучшую публикацию в теле- или радиоэфире» были поданы заявки от телекомпаний «Рифей-Пермь», ВЕТТА 24, «Соликамск ТВ», «ВеЧер), а также радио «КП в Перми» и «Соликамск ФМ».

В номинации «За лучшую публикацию в социальных сетях» на призовые места претендуют 12 авторов, опубликовавших свои материалы «Вконтакте», фейсбуке и инстаграме.

Итоги конкурса планируется подвести к 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU