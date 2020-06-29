2020-06-29T15:12:18+03:00
Происшествия

В Перми с 13 этажа выпала 23-летняя девушка

Трагедия произошла в Кировском районе города
Виктор Правдин
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Очевидцы вызвали "скорую помощь", но, к сожалению, девушка скончалась до приезда бригады медиковОчевидцы вызвали "скорую помощь", но, к сожалению, девушка скончалась до приезда бригады медиковФото: Василий Вахрин
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Трагедия произошла ночью в воскресенье, 29 июня, в Кировском районе Перми. Около 2.00 c 13 этажа здания по улице Маршала Рыбалко, 49 выпала 23-летняя женщина. Очевидцы вызвали "скорую помощь", но, к сожалению, девушка скончалась до приезда бригады медиков.

В следственном отделе по Кировскому району подтвердили произошедшее и сообщили, что проводят проверку. Есть ли на теле погибшей следы насильственной смерти и могла ли она стать жертвой преступления, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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