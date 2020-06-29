2020-06-29T14:20:35+03:00
Происшествия

В Перми в детской поликлинике нашли мертвую женщину

Ее обнаружили сотрудники медучреждения
Анна Маркова
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Следственный комитет проводит проверку по факту смерти сотрудницы поликлиники в Перми.Следственный комитет проводит проверку по факту смерти сотрудницы поликлиники в Перми.Фото: Василий Вахрин
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В Перми в детской поликлинике на улице Героев Хасана, 10а умерла женщина-сторож. Ее обнаружили сотрудники поликлиники, которые рано утром пришли на работу.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, сотрудник, пришедший на работу рано утром, долго стучал в дверь, но женщина-сторож не открывала. Дверь была закрыта изнутри здания. На место вызвали спасателей. Через окно они увидели женщину, которая лежала на кушетке в неестественной позе. Спасатели через окно проникли в здание поликлиники, пожилая женщина была мертва.

В полиции подтвердили факт произошедшего. Материалы дела переданы в Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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