В Перми в детской поликлинике нашли мертвую женщину
В Перми в детской поликлинике на улице Героев Хасана, 10а умерла женщина-сторож. Ее обнаружили сотрудники поликлиники, которые рано утром пришли на работу.
Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, сотрудник, пришедший на работу рано утром, долго стучал в дверь, но женщина-сторож не открывала. Дверь была закрыта изнутри здания. На место вызвали спасателей. Через окно они увидели женщину, которая лежала на кушетке в неестественной позе. Спасатели через окно проникли в здание поликлиники, пожилая женщина была мертва.
В полиции подтвердили факт произошедшего. Материалы дела переданы в Следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU