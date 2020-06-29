В Перми ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ Владимир Денисов
Печальная новость пришла из Пермского театра юного зрителя, 27 июня ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ Владимир Денисов, ему было 73 года.
На странице в социальной сети театра его коллеги написали о нем:
«Владимир Владимирович 45 лет своей жизни отдал служению Пермскому ТЮЗу – начав трудовой путь как монтировщик декораций, он прошел все этапы роста вместе с театром: художник по свету, главный машинист сцены, главный администратор, заместитель директора по работе со зрителем, директор-распорядитель, и на протяжении почти двадцати лет директор театра юного зрителя. Мы вспоминаем о Владимире Денисове, как о талантливом руководителе, отзывчивом человеке и большом друге».
Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким. Прощание состоится 30 июня в 12.50, улица Старцева 61, корпус 1 (большой ритуальный зал).
ИСТОЧНИК KP.RU