В Перми ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ Владимир Денисов

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:21:16+03:00

Ему было 73 года

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Печальная новость пришла из Пермского театра юного зрителя, 27 июня ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ Владимир Денисов, ему было 73 года.

На странице в социальной сети театра его коллеги написали о нем:

«Владимир Владимирович 45 лет своей жизни отдал служению Пермскому ТЮЗу – начав трудовой путь как монтировщик декораций, он прошел все этапы роста вместе с театром: художник по свету, главный машинист сцены, главный администратор, заместитель директора по работе со зрителем, директор-распорядитель, и на протяжении почти двадцати лет директор театра юного зрителя. Мы вспоминаем о Владимире Денисове, как о талантливом руководителе, отзывчивом человеке и большом друге».

Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким. Прощание состоится 30 июня в 12.50, улица Старцева 61, корпус 1 (большой ритуальный зал).

ИСТОЧНИК KP.RU