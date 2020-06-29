На три месяца раньше: ПЗСП начал заселение нового дома на Водниках

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:59:51+03:00

В доме по ул. 5-я Каховская, 8в ПЗСП применил новые подходы к благоустройству придомовой территории.

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ПЗСП в очередной раз подтверждает статус надежного застройщика. Все новостройки компания сдает точно срок, а некоторые - раньше срока. Примером стал дом по ул. 5-й Каховской, 8в. Срок сдачи дома был запланирован на третий квартал 2020 года, но заселение удалось начать уже в конце второго квартала.

Новый 16-этажный дом по ул. 5-й Каховской, 8в - это первый объект от группы компаний ПЗСП с уникальными планировками квартир: угловые подъезды, разноформатные «евроквартиры». Кроме того, ПЗСП внес изменения в проектирование мест общего пользования. Новосёлов дома по ул. 5-й Каховской, 8в порадуют просторные холлы с дизайнерской отделкой; входы в подъезды расположены на уровне земли.

По традиции в квартирах выполнена полная качественная отделка «под ключ»: поклеены светлые обои, установлены качественные входные и межкомнатные двери, а также стеклопакеты производства ПЗСП. В отделке этого дома также появилось новшество – плитка в ванной комнате выложена по всем стенам.

В доме по ул. 5-я Каховская, 8в ПЗСП применил новые подходы к благоустройству придомовой территории: вместо песчаной смеси в качестве покрытия детских игровых площадок будет использоваться безопасное резиновое покрытие.

Кроме того, в доме установлено видеонаблюдение в холлах, лифтах и на придомовой территории. Также установлены видеодомофоны с возможностью открывания входной двери со смартфона.

Кстати, у клиентов, которые не успели приобрести квартиру в доме по ул. 5-ой Каховской, 8в, но хотят проживать в этом районе, есть отличная возможность выбрать квартиру в строящихся домах от ПЗСП по адресам:

ул. Ушакова, 15 и ул. Ушакова, 65.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Застройщик: ул. 5-я Каховская, 8в - АО «ПЗСП», ул. Ушакова, 15 – ООО «Спецстрой Ушакова, 15», ул. Ушакова, 65 – ООО «Спецстрой Водники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU