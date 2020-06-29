В Перми ВАЗ с пассажирами свалился в траншею, скрываясь от погони

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:13:14+03:00

После падения в траншею с трубами, машина сильно была повреждена. Фото: vikiperm.com

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В Кировском районе Перми 29 июня развернулась погоня. Сотрудники ГИБДД пытались остановить для проверки документов ВАЗ-2115, но водитель решил не останавливаться. На Автозаводской улице водитель, уходивший от погони, слетел в траншею, которую вырыли рабочие для замены труб. Так как скорость автомобиля была приличная, удар был сильным, машина получила серьезные повреждения и восстановлению вряд ли подлежит.

- На место происшествия моментально прибыли спасатели, - сообщает «Мой город Пермь». - Кроме водителя в салоне автомобиля были обнаружены и другие пассажиры. Все живы.

Кстати, в выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции выявили более 12 тысяч правонарушений. 129 водителей сели за руль не трезвыми, 120 не имели права управления, более 40 водителей нарушили требования к перевозке детей, 88 человек привлечено за выезд на полосу встречного движения, более 240 водителей принудительно сняли тонировку со своих автомобилей, 142 - не предоставили преимущества в движении пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU