2020-06-29T12:13:14+03:00
Происшествия

В Перми ВАЗ с пассажирами свалился в траншею, скрываясь от погони

ЧП произошло в Кировском районе
Анна Маркова
Поделиться:
После падения в траншею с трубами, машина сильно была повреждена. Фото: vikiperm.comПосле падения в траншею с трубами, машина сильно была повреждена. Фото: vikiperm.com
Изменить размер текста:

В Кировском районе Перми 29 июня развернулась погоня. Сотрудники ГИБДД пытались остановить для проверки документов ВАЗ-2115, но водитель решил не останавливаться. На Автозаводской улице водитель, уходивший от погони, слетел в траншею, которую вырыли рабочие для замены труб. Так как скорость автомобиля была приличная, удар был сильным, машина получила серьезные повреждения и восстановлению вряд ли подлежит.

- На место происшествия моментально прибыли спасатели, - сообщает «Мой город Пермь». - Кроме водителя в салоне автомобиля были обнаружены и другие пассажиры. Все живы.

Кстати, в выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции выявили более 12 тысяч правонарушений. 129 водителей сели за руль не трезвыми, 120 не имели права управления, более 40 водителей нарушили требования к перевозке детей, 88 человек привлечено за выезд на полосу встречного движения, более 240 водителей принудительно сняли тонировку со своих автомобилей, 142 - не предоставили преимущества в движении пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми в детской поликлинике нашли мертвую женщину
В Перми ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ Владимир Денисов
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
На три месяца раньше: ПЗСП начал заселение нового дома на Водниках
В Перми ВАЗ с пассажирами свалился в траншею, скрываясь от погони
Райффайзенбанк: миллениалы боятся, но берут ипотеку
«ЕЭС-Гарант» содействует популяризации практик энергосбережения в Пермском крае
В Пермском крае 56 новых случаев заболевания коронавирусом
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» помогает юным пермякам заниматься спортом
В Пермском крае пропала 11-летняя девочка
В Пермь смогли вернуться еще 32 человека из-за границы
Лень собирать документы и разбираться с условиями: Райффайзенбанк выяснил, почему россияне отказываются от рефинансирования
В Пермском крае еще 12 пациентов выздоровели от коронавируса
В Пермский край придет долгожданное тепло
В Перми снесли историческое здание на улице Екатерининской
В ДТП в Перми пострадали четыре человека