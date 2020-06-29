«ЕЭС-Гарант» содействует популяризации практик энергосбережения в Пермском крае
Представители Пермского филиала ООО «ЕЭС-Гарант» вошли в состав жюри регионального конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учеников школ и университетов. Мероприятия пройдут в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче».
Сотрудники компании будут проводить экспертную оценку проектов участников, направленных на повышение энергоэффективности в быту, с учетом опыта «ЕЭС-Гарант» по реализации крупных энергосервисных проектов.
Фестиваль будет проходить с июля по ноябрь 2020 года. Координатором проекта в Пермском крае выступает региональное Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона. Участие представителей «ЕЭС-Гарант» стало результатом высокой оценки со стороны краевых властей, поставленной работе компании по повышению энергоэффективности жилого фонда, бюджетных учреждений и предприятий региона.
Цель фестиваля «Вместе ярче» — популяризация практик энергосбережения и внедрение энергоэффективных технологий в повседневную жизнь. Эта цель перекликается со стратегическими задачами «ЕЭС-Гарант», как одной из крупнейших энергосервисных компаний России.
Совместными усилиями организаторов фестиваля и организаций-партнеров планируется увеличить количество учащихся, вовлеченных в инженерное творчество в области энергосбережения, бережного отношения к окружающей среде.
ИСТОЧНИК KP.RU