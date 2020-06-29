«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» помогает юным пермякам заниматься спортом

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:22:03+03:00

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Социальные и благотворительные программы — одна из ключевых составляющих корпоративной деятельности предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». На протяжении многих лет предприятие вкладывает значительные средства в создание комфортных условий для занятий спортом в Индустриальном районе Перми. Для юных пермяков обустраиваются спортивные площадки во дворах, модернизируются и преображаются межшкольные стадионы, приводятся в нормативное состояние спортзалы и раздевалки в школах.

Так, только за последние пару лет появились новые современные стадионы у гимназии №1, школ №115, 122, в Краевом индустриальном техникуме.До этого завод обустроил многофункциональный стадион в лицее №4. В школе №102 - подшефной школе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» - помимо уличной спортивной площадки построен современный спортзал.

В этом году школе №102, именуемой в настоящее время «Петролеум+», исполняется 65 лет. В качестве подарка к столь значимому событию учреждение образования получит от завода современный скалодром.

В настоящее время в школе уже завершаются работы по оборудованию нового спортивного объекта, который в будущем станет площадкой как для физического развития и подготовки учащихся, так и для профориентационных мероприятий. В планах у руководства школы, помимо спортивной секции, организовать на базе нового скалодрома профориентационную подготовку и даже проводить региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» по направлению «промышленный альпинизм».

ИСТОЧНИК KP.RU