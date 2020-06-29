2020-06-29T06:20:20+03:00
Общество

В Пермский край придет долгожданное тепло

Синоптики рассказали о погоде на этой неделе
Анна Маркова
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Больше двух недель в Пермском крае была холодная погода.Больше двух недель в Пермском крае была холодная погода.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае на этой неделе завершится аномально холодный период, который длился в регионе две недели. Такой прогноз дают специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета.

- Первая половина недели будет еще очень холодной под влиянием последнего в серии арктических вторжений, а начиная с 2 июля ожидается значительное повышение температуры воздуха, - говорят синоптики.

В конце недели дневная температура по югу края может повыситься до +26…+28°.

В Перми переход дневной температуры через отметку +20° ожидается в четверг 2 июля, а в субботу 4 июля ожидается переход через отметку +25°.

В целом же неделя ожидается холоднее нормы почти на 4 градуса, за счет аномально холодных дней 29 июня – 1 июля. Количество осадков на неделе ожидается в основном меньше нормы в два-три раза, то есть до выходных существенные осадки не ожидаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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