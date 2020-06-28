2020-06-28T20:49:22+03:00
Общество

В Перми снесли историческое здание на улице Екатерининской

Более ста лет назад в нем жил городской голова
Виктор Правдин
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В администрации города сообщили, что дом не относился к объектам культурного наследия. Фото: gorodperm.ruВ администрации города сообщили, что дом не относился к объектам культурного наследия. Фото: gorodperm.ru
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В Перми снесли историческое здание на улице Екатерининской, 60. В начале 19 века в нем жил городской голова Петр Сигов.

Как сообщили «КП» в управлении жилищных отношений, дом не относился к объектам культурного наследия.

- В 2013 году дом признали аварийным и подлежащим сносу, после чего его включили в программу по расселению. Когда процесс расселения завершился, дом снесли, - сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Петр Ерофеевич Сигов родился в поселке Майкорского завода Соликамского уезда Пермской губернии, он был крепостным графа Всеволожского. После освобождения из крепостного права он со своими братьями начал заниматься перевозками грузов по воде. Переехав в Пермь, Сигов стал подрядчиком торгово-промышленных предприятий. Позже, разбогатев, он построил в районе Левшино свою первую пристань. К концу XIX в. Петр Ерофеевич владел 24 грузовыми судами и несколькими пристанями.

Параллельно Сигов активно занимался общественной деятельностью: трижды был гласным Пермского уездного земского собрания, дважды - гласным Пермской городской Думы, состоял членом Пермской городской управы. Кроме того он являлся членом попечительских советов нескольких учебных заведений, а также товарищем директора Пермского общественного Марьинского банка, участвовал в работе городской водопроводной комиссии и Пермском пожарном комитете. С 26 июня 1885 года по 1 января 1891 года Петр Ерофеевич дважды избирался городским головой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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