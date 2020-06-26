В школе №132 при поддержке «УРАЛХИМа» ремонтируют кабинет химии

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:09:34+03:00

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В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ - детям» филиал «ПМУ» помогает привести в порядок кабинет химии в подшефной школе №132.

Ремонт помещения идет в здании бывшей школы №115 на ул. Баумана, 27 Она недавно присоединилась к соседней школе №132 с углубленным изучением предметов естественно- экологического профиля на ул. Баумана, 16

Благодаря спонсорской помощи компании «УРАЛХИМ» в кабинете начались ремонтные работы. Сейчас демонтируют старые встроенные шкафы, деревянный подиум, линолеум и плинтусы, электроприборы. В планах привести в порядок пол, потолок и стены класса. Светильники и выключатели, а также сантехнику заменят на современные. Заказаны новая мебель и жалюзи на окна.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Поддержка подшефных учебных заведений – важное направлений социальной работы компании «УРАЛХИМ». Мы уже много лет помогаем школе №132 улучшать материально- техническую базу и успешно обучать детей профильным для предприятия предметам.Присоединение второго корпуса рассматриваем как новую возможность для совместного приложения сил.

Пермский завод холдинга «УРАЛХИМ» взял шефство над школой №132 в 2013 году. С этого времени реализовано множество совместных проектов, в частности, отремонтированы конференц-зал, кабинет химии, облагорожена пришкольная территория и т.д.

Лариса Рябова, директор школы №132 города Перми:

- Это уже второй кабинет химии, который мы ремонтируем благодаря спонсорской помощи компании «УРАЛХИМ». Опыт показывает, что кроме комфортного обучения детей такая работа дает ещё один важный эффект. В нашей школе химию начинают изучать с пятого класса. Так что ребята с малых лет находятся в современном красивом кабинете и видят, в каком направлении стоит развиваться, чтобы получить востребованную в регионе профессию.

ИСТОЧНИК KP.RU