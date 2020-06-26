На козырьке высотки в Перми нашли тело мужчины
В полицию позвонили жители соседнего дома
Мужчина погиб до приезда "скорой помощи".Фото: Василий Вахрин
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Происшествие случилось на шоссе Космонавтов в Перми. С 14-го этажа упал 60-летний мужчина. Жители соседнего дома увидели, как на козырьке лежит мужчина и сообщили в полицию.
На место приехали и медики, но их помощь не потребовалась, он погиб на месте. В полиции проводят проверку по факту произошедшего.
Погибший жил в квартире на седьмом этаже этого дома с супругой. В этот момент ее не было дома, женщина ушла в магазин за продуктами.
ИСТОЧНИК KP.RU