На козырьке высотки в Перми нашли тело мужчины

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:14:04+03:00

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Происшествие случилось на шоссе Космонавтов в Перми. С 14-го этажа упал 60-летний мужчина. Жители соседнего дома увидели, как на козырьке лежит мужчина и сообщили в полицию.

На место приехали и медики, но их помощь не потребовалась, он погиб на месте. В полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Погибший жил в квартире на седьмом этаже этого дома с супругой. В этот момент ее не было дома, женщина ушла в магазин за продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU