В Пермском крае грузовик врезался в автобусную остановку

24 Июнь 2020 2020-06-24T18:19:42+03:00

ДТП произошло на перекрестке Соликамского шоссе и СКРУ-3. Фото паблика "Подслушано Соликамск" ВКонтакте

От удара конструкция разлетелась на кирпичи [видео]

Изменить размер текста: A A

Ранним утром во вторник, 23 июня, в Соликамске грузовик врезался в автобусную остановку. От удара конструкция в буквальном смысле разлетелась на кирпичи. После того, как фото с произошедшим опубликовали в социальных сетях, пользователи интернета комментировали увиденное, а некоторые даже назвали причину случившегося.

Влад Ш.: Прощай, остановочка, ты верой и правдой служила пассажирам до последнего голубого кирпича.

Дмитрий Ч.: Надеюсь, водитель не сильно пострадал.

Максим Д.: Другая машина на встречу выехала, водитель от удара уходил.

Владимир Б.: Надеюсь, там не было людей.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что ДТП произошло в 5.30 на перекрестке Соликамского шоссе и СКРУ-3.

- По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Shacman выехал на полосу встречного движения, 28-летний водитель Volvo совершил маневр, чтобы уйти от столкновения и врезался в остановку. В аварии никто не пострадал, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/786876" frameborder="0"></iframe> В Пермском крае водитель грузовика врезался в остановку.

ИСТОЧНИК KP.RU