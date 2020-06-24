2020-06-24T14:23:59+03:00
Общество

В Прикамье придумали, чем заменить летние лагеря

В крае организуют детские отряды численностью до 5 человек
Андрей МАТЛИН
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Фото: краевое правительство.Фото: краевое правительство.
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С помощью детских отрядов, которые смогут посещать группы детей численностью не более 5 человек, в Прикамье планируют оздоровить 11 тысяч детей. Об этом заявила заместитель председателя Правительства Пермского края Татьяна Абдуллина.

- В связи с переносом начала летней оздоровительной кампании в Пермском крае Министерство соцразвития совместно с краевой комиссией по делам несовершеннолетних разработали альтернативные варианты занятости детей во время летних каникул, - сообщили в краевом правительстве. - Это будут малые формы отдыха на открытом воздухе. Такие формы досуга будут организованы при учреждениях образования, спорта и культуры.

- Численность групп должна быть до 5 человек, продолжительность занятий не более трех часов в день, ежедневно будет проводиться фильтр, организуем питьевой режим, - отметила Татьяна Абдуллина. - Для ребят подготовлен комплекс различных мероприятий: спортивные тренировки, викторины, интеллектуальные конкурсы, культурные события. Такие отряды будут организованы во всех 46 территориях Пермского края. Всего такой формой занятости предполагается охватить более 11 тысяч детей.

А для 750 детей, находящихся в социально опасном положении, придумали проект «Ребята нашего двора». Летние отряды из них пообещали организовать в 13 муниципальных образованиях края, в том числе во всех районах Перми, для чего предполагается привлечь 150 вожатых или педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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