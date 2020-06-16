22 июня вся Россия замолчит на минуту

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:55:11+03:00

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Пермский край 22 июня в 14.15 или в 12.15 по московскому времени, присоединится к всероссийской акции - «Минута молчания». Она начнется одновременно во всех регионах страны.

Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз, которое прозвучало в 1941 году. Вся страна узнала, что началась Великая Отечественная война.

Указ о проведении «Минуты молчания» был подписан Президентом Владимиром Путиным

На короткое время во всех городах России будет полностью приостановлена повседневная деятельность: жители страны замолчат в знак почтения к жертвам самой кровопролитной войны в истории человечества, люди вспомнят родных и близких.

22 июня в 14.15 по местному времени прервется теле и радиовещание, в общественных местах - от вокзалов до предприятий - на минуту будет приостановлена работа. Жителям края и водителям транспорта советуют в эту минуту приостановить свое движение, почтив память погибших Героев страны, подаривших мир будущим поколениям.

ИСТОЧНИК KP.RU