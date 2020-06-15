На стройплощадке в Перми сторож расстрелял двух молодых рабочих

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:47:24+03:00

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ЧП произошло в воскресенье, 14 июня, на стройплощадке на улице Революции, 50. В 12:12 между двумя строителями - 22 и 25 лет - и сторожем произошел конфликт. Причина разногласий не уточняется. Словесная перепалка перешла в стрельбу. Сторож выстрелил в молодых работяг из травматического пистолета.

В результате происшествия 25-летнего мужчину медики доставили в ГКБ №2, 22-летнего пострадавшего увезли в травмпункт ГБ №5. В пресс-службе МВД по городу Перми сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU