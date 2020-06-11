2020-06-11T16:15:03+03:00
Общество

19 граждан Туркменистана заразились коронавирусом в Пермском крае

Их госпитализировали в больницу Березников
Алена ОВЧИННИКОВА
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Заболевших граждан Туркменистана везли 100 километров из Губахи до Бероезников на машинах "скорой помощи".Заболевших граждан Туркменистана везли 100 километров из Губахи до Бероезников на машинах "скорой помощи".Фото: архив "КП"
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Сразу 19 человек стали пациентами «Краевой больницы им.Вагнера Е.А.» в Березниках.

- Вновь заболевшими коронавирусной инфекцией стали граждане Туркменистана, которые работают и проживают в Губахе, - сообщили на странице больницы в Instagram. - Они были доставлены в инфекционное отделение машинами скорой помощи. По состоянию на 11 июня лечение от COVID-19 в больнице проходят 46 человек.

Еще 37 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» изолированы на дому в связи с бессимптомным течением заболевания (два человека из Александровска). Всего, за весь период в «Краевую больницу им.Вагнера Е.А.» было госпитализировано 113 человек, выздоровели - 39 человек, произошло два летальных исхода.

Сейчас под наблюдением врачей остаются 797 человек из Березников и 82 человек из Александровска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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