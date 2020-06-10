Стали известны новые сроки «Небесной ярмарки-2020» в Пермском крае
Она не состоится в конце июня, как это планировалось раньше
"Небесная ярмарка" в этом году пройдет в августе.Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ
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Ежегодный международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» вновь перенесли. Планировалось, что праздник воздушных шаров состоится в конце июня, но теперь даты проведения сместили на август.
- XIX международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» перенесли с конца июня на начало августа, - сообщают организаторы мероприятия. - Фестиваль состоится с 1 по 8 августа.
Дальнейшие новости будут зависеть от эпидемиологической ситуации. В случае изменений, информация появится на всех ресурсах фестиваля.
ИСТОЧНИК KP.RU