В Перми дикий зверь бегал по площади Восстания

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:33:13+03:00

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В Перми на улицах города опять был замечен лось. На этот рай в районе площади Восстания. Это не первый случай, когда горожане смогли увидеть в «каменных джунглях» дикого зверя. Пермяки поделились фото в группе «Мой город - Пермь» в социальных сетях. Около месяца назад лосей видели и в Кировском районе Перми.

Почему животные стали выходить в город рассказал Михаил Бакланов, кандидат биологических наук, заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии.

- Сейчас идет миграция. В связи с этим они и ходят, при этом часто «попадают в ловушки». Поскольку территория города изрезана малыми реками, лоси часто вынуждены менять направление. Так они выходят на улицы. Как правило, это для них большой стресс, но в большинстве случаев животные находят верную дорогу и возвращаются обратно в лес. В город обычно выходят молодые лоси из-за своей неопытности. Это нормальное явление, хотя и непривычное для пермяков, пояснил Михаил Бакланов. Он также отметил, что по этому факту можно судить о том, что численность этих животных в Пермском крае выросла.

ИСТОЧНИК KP.RU