"Позвонили командиру, сказали, Костя жив". Старший брат пропавшего в Прикамье ребёнка рассказал, как все произошло

6 Июнь 2020 2020-06-06T21:33:11+03:00

Сейчас с мальчиком работают врачи и психологи

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На четвертые сутки 10-летний Костя из Гайнского района нашелся. Ребенка искали десятки волонтеров, сотрудников полиции, спасателей, росгвардейцев. Мальчик был найден 6 июня в 19.30 в окрестностях деревни Верхний Будым, расположенного в 40 километрах от Леля - родного поселка Кости. Как рассказали волонтеры, его подобрал водитель рейсового автобуса. Местные жителю Костю накормили, напоили и отправили в больницу.

- Состояние ребенка удовлетворительное, с ним работают врачи и психологи, - сообщили в правительстве Пермского края.

Родному брату Кости, Николаю, который сейчас служит в армии, сообщение о том, что его брат нашелся, передали командиры. Мама ребят дозвонилась до воинской части и успокоила старшего сына.

- Большое спасибо всем тем кто участвовал в поисках Кости, я просто благодарен им всем, - рассказал "Комсомолке" Николай.

ИСТОЧНИК KP.RU