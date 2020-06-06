«Ехал в вагоне с углем». Пермские полицейские сняли с поезда 20-летнего «зайца» с видеокамерой

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:39:51+03:00

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В Верещагино транспортные полицейские сняли с поезда 20-летнего парня из Ижевска.

- Молодого человека заметили работники железной дороги станции Менделеево, о нарушителе они сообщили в транспортную полицию, - сообщили в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте. - Сотрудники полиции встретили грузовой поезд на станции Верещагино. Молодой человек ехал в вагоне с углем в хвосте поезда. Нарушителя отвезли в служебное помещение линейного отделения полиции, где было установлено, что он житель Ижевска и нигде не работает.

Сам же «заяц» рассказал, что таким образом он путешествует по стране, в основном на электричках и попутках, но несколько раз ехал и в грузовых вагонах. Свои передвижения он снимает на видео. С собой у него были ноутбук, видеокамера, спальный мешок, гамак и прочее. В вагон с углем он сел на станции Пермь-2, собираясь таким способом вернуться в Ижевск

Полицейские составили протокол об административном нарушении по статье КоАП РФ «Проезд на подножках, крышах вагонов или в других, не приспособленных для проезда пассажиров местах». За это «зайцу» грозит штраф в сто рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU