Новые случаи коронавируса в Перми: на 6 июня еще 56 заболевших

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:24:52+03:00

Изменить размер текста: A A

6 июня стало известно еще о 56 подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь в Пермском крае всего 2067 заболевших.

Из новых случаев заражения COVID-19: 17 человек проходят лечение в больницах, 37 – изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни/ Также из новых инфицированных зафиксированы 2 летальных исхода. У пациенток 44 и 92 лет посмертно был обнаружен COVID-19.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9, для второго этапа снятия ограничений он должен быть меньше 0,8.

Как сообщили в краевом Минздраве, из 54 новых инфицированных - 14 мужчин, 32 женщины, 8 детей (3 мальчика и 5 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 18 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 7 человек старше 65 лет.

С начале эпидемии в Пермском крае 68 летальных случаев, выздоровели 1210, на карантине находятся 2871 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU