Сотрудник компании мобильной связи продавал записи телефонных разговоров пермяков

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:31:45+03:00

Также он копировал пароли к личным кабинетам и другие персональные данные

Изменить размер текста: A A

Сотрудник пермского филиала компании «Вымпел-Коммуникации» привлечен к уголовной ответственности за неправомерный доступ к информационным базам компании. Главный специалист по клиентскому сервису одного из направлений филиала, отвечавший за информационно-справочное обслуживание клиентов компании, незаконно копировал сведения о телефонных переговорах абонентов и их персональные данные, а также пароли доступа к личным кабинетам. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полученную личную информацию сотрудник компании передавал через Telegram неустановленным лицам. По результатам расследования, проведенного сотрудниками УФСБ по Пермскому краю, следственные органы СКР возбудили против главного специалиста филиала компании мобильной связи четырнадцать уголовных дел по статьям «Нарушение тайны телефонных переговоров с использованием служебного положения» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения».

ИСТОЧНИК KP.RU