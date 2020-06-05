«Убил, чтобы скрыть попытку насилия». К пожизненному сроку приговорили 41-летнего жителя Перми

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:43:47+03:00

Он не смог надругаться над 50-летней женщиной и избавился от нее

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Пермский краевой суд приговорил к пожизненному заключению 41-летнего ранее судимого жителя Перми, который проживал в Дзержинском районе. Напившись, тот решил совершить насилие над 50-летней женщиной. Это ему не удалось, тогда он убил ее, чтобы она никому ничего не рассказала.

В итоге его судили за убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, и за попытку изнасилования.

В судебном заседании представитель прокуратуры попросил отправить обвиняемого за решетку навсегда.

- Суд учел позицию государственного обвинения и приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, - сообщили в краевой прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU