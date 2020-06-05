2020-06-05T15:41:58+03:00
Общество

ВТБ выдал ГК «УЗПМ» гарантию для производства экологичных дезинфицирующих средств

Получение гарантии и займа позволит предприятию наладить серийный их выпуск
Анна Маркова
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Банк ВТБ в Пермском крае предоставил «Уральскому заводу противогололедных материалов» банковскую гарантию на сумму 508 млн рублей. Гарантия выдана в пользу Фонда развития промышленности и является обеспечением целевого займа в рамках программы «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Данная программа была запущена в апреле для поддержки производителей продукции, направленной на борьбу с коронавирусом.

Получение гарантии и займа позволит предприятию наладить серийный выпуск дезинфицирующих средств, а также моющих средств для уборки улиц. Бактерицидные добавки в данных средствах позволяют эффективно обеззараживать любые поверхности, при этом после применения полностью распадаются на безопасные для окружающей среды компоненты. Планируемая мощность производства составит 6600 тонн в год.

Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае, подчеркнул: «Мы сотрудничаем с ООО «УЗПМ» на постоянной основе и рады предоставить банковскую гарантию для реализации актуальных проектов завода. Уверены, что новая линия продукции будет востребована в текущих условиях как в Прикамье, так и в других регионах страны».

Дмитрий Пылев, генеральный директор ООО «УЗПМ», прокомментировал: «Мы намерены развернуть выпуск дезинфицирующих средств уже с третьего квартала 2020 года и далее поставлять их заказчикам по всей России. Уже не в первый раз мы пользуемся инструментами ВТБ для наших проектов и выражаем признательность банку за оперативное рассмотрение заявки и оказанную поддержку».

ВТБ в Пермском крае активно работает по направлению выдачи гарантий предприятиям региона. По итогам первого квартала 2020 года банк на 20% увеличил портфель гарантий среднего и малого бизнеса в Прикамье - до 7,2 млрд рублей. Его значительная часть была предоставлена в пользу Фонда развития промышленности (ФРП).

Cправка:

«Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ) в 2007 году основал пермский предприниматель Рустам Гильфанов - ныне признанный эксперт в области зимнего содержания дорог. На сегодняшний день УЗПМ - крупнейший в России производитель современных многокомпонентных экологичных противогололедных материалов. Флагманский продукт предприятия - «Бионорд» - создается по инновационной и уникальной для отечественной промышленности технологии «единая гранула», разработанной с учетом современного мирового опыта применения противогололедных средств. Продукция УЗПМ применяется для зимнего и межсезонного обслуживания городских дорог и тротуаров, аэропортов и других инфраструктурных объектов. Эффективно работает и активно используется для борьбы с зимней скользкостью на всей территории РФ и за пределами страны. Продукция УЗПМ соответствует требованиям межгосударственных и отраслевых российских экологических стандартов. Экологическая безопасность подтверждена в рамках государственной экспертизы федерального уровня Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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