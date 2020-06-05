«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» выделит 1 млрд рублей на программу природоохранных мероприятий

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:02:11+03:00

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Экология — приоритетное направление деятельности предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Завод выпускает экологически чистое топливо, реализует инвестиционную программу, имеющую ярко выраженный природоохранный характер. В 2020 году объем инвестиций в программу природоохранных мероприятий составит 1 млрд рублей. Кроме строительства и модернизации объектов, проводятся все ежегодные экологические мероприятия, а также разрабатываются новые программы повышения энергоэффективности.

Пермские нефтепереработчики намерены сократить выбросы углекислого газа за счет мероприятий по повышению энергоэффективности. В этом году создана программа, получившая название «Энергопрорыв». Реализация мероприятий, которые стали логичным продолжением глобальной программы повышения эффективности нефтеперерабатывающих предприятий Компании «ЛУКОЙЛ», позволит сократить выбросы СО2 (углекислого газа) предприятия примерно на 20%.

Таким образом повышение энергоэффективности не только сэкономит энергоресурсы и уменьшит плату за выбросы СО2, но и сделает воздух Осенцовского промузла чище.

- Наше развитие немыслимо без учета экологического вектора. Система мониторинга продолжит совершенствоваться и, безусловно, будет способствовать нашей эффективной работе, потому что эффективность сегодня — это не только рентабельность, но и безопасность, — подчеркнул генеральный директор предприятия Сергей Андронов.

Предприятие ведет постоянный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха при помощи автоматического стационарного экологического поста и передвижной лаборатории, оснащенной контрольно- измерительной аппаратурой.

В прошлом году нефтепереработчики организовали экологическую акцию «Общественный контроль»: познакомили представителей общественности с работой экологической службы предприятия. Акцию "Общественный контроль" заводчане намерены провести и в этом году. Также как и конкурс школьных экологических проектов "Пермь - мастерская будущего".

В 2020 году конкурс проводится предприятием «ЛУКОЙЛ- Пермнефтеоргсинтез» уже в четырнадцатый раз. Традиционно, его участниками становятся старшеклассники пермских школ вместе со своими руководителями. Юные экологи предлагают и реализуют свои идеи по улучшению городской среды. В этом году старт конкурса и сбор заявок проводился в онлайн-формате. Итоги подведут в конце июня, а о том, как идеи воплотились в жизнь участники «Перми – мастерской….» расскажут в конце года.

ИСТОЧНИК KP.RU