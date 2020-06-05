2020-06-05T13:02:11+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» выделит 1 млрд рублей на программу природоохранных мероприятий

Предприятие ведет постоянный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха
Виктор Правдин
Поделиться:
Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
Изменить размер текста:

Экология — приоритетное направление деятельности предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Завод выпускает экологически чистое топливо, реализует инвестиционную программу, имеющую ярко выраженный природоохранный характер. В 2020 году объем инвестиций в программу природоохранных мероприятий составит 1 млрд рублей. Кроме строительства и модернизации объектов, проводятся все ежегодные экологические мероприятия, а также разрабатываются новые программы повышения энергоэффективности.

Пермские нефтепереработчики намерены сократить выбросы углекислого газа за счет мероприятий по повышению энергоэффективности. В этом году создана программа, получившая название «Энергопрорыв». Реализация мероприятий, которые стали логичным продолжением глобальной программы повышения эффективности нефтеперерабатывающих предприятий Компании «ЛУКОЙЛ», позволит сократить выбросы СО2 (углекислого газа) предприятия примерно на 20%.

Таким образом повышение энергоэффективности не только сэкономит энергоресурсы и уменьшит плату за выбросы СО2, но и сделает воздух Осенцовского промузла чище.

- Наше развитие немыслимо без учета экологического вектора. Система мониторинга продолжит совершенствоваться и, безусловно, будет способствовать нашей эффективной работе, потому что эффективность сегодня — это не только рентабельность, но и безопасность, — подчеркнул генеральный директор предприятия Сергей Андронов.

Предприятие ведет постоянный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха при помощи автоматического стационарного экологического поста и передвижной лаборатории, оснащенной контрольно- измерительной аппаратурой.

В прошлом году нефтепереработчики организовали экологическую акцию «Общественный контроль»: познакомили представителей общественности с работой экологической службы предприятия. Акцию "Общественный контроль" заводчане намерены провести и в этом году. Также как и конкурс школьных экологических проектов "Пермь - мастерская будущего".

В 2020 году конкурс проводится предприятием «ЛУКОЙЛ- Пермнефтеоргсинтез» уже в четырнадцатый раз. Традиционно, его участниками становятся старшеклассники пермских школ вместе со своими руководителями. Юные экологи предлагают и реализуют свои идеи по улучшению городской среды. В этом году старт конкурса и сбор заявок проводился в онлайн-формате. Итоги подведут в конце июня, а о том, как идеи воплотились в жизнь участники «Перми – мастерской….» расскажут в конце года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» выделит 1 млрд рублей на программу природоохранных мероприятий
В Пермском крае за сутки умерли две пациентки с коронавирусом
В Пермском крае еще 49 человек заболели коронавирусом
В центре Перми полиция устроила погоню со стрельбой за водителем «девятки»
«Ростелеком» подключил к системе видеонаблюдения за ЕГЭ более 1000 аудиторий Пермского края
Более 16 млрд рублей за 10 лет инвестировал «Азот» в развитие производства и экологической безопасности
В Пермском крае еще 55 пациентов выздоровели от коронавируса
В Перми начали выдавать сертификаты в детские лагеря
«Следы медведя возле велосипеда». В Пермском крае всю ночь продолжались поиски пропавшего 10-летнего мальчика
Идею о разблокировке Telegram поддержал его создатель
Какими лекарствами теперь будут лечить коронавирус в Перми
Прокуратура проверяет садик в Прикамье, где дети заразились коронавирусом
Парад Победы в Перми может пройти 3 сентября
На поиски пропавшего в Пермской тайге 10-летнего мальчика вылетел вертолет
Долги пермяков за отопление будут взысканы через суд
«Фестивалю быть!». Несмотря на коронавирус, в Нижнем Новгороде пройдет «Горький fest»
В Пермском крае сертификаты в детские лагеря будут выдавать дистанционно
Профсоюз пермского «УРАЛХИМа» признан лучшим в крае
В Пермском крае прорвало нефтепровод
В Прикамье выявили коронавирус у воспитанника детского садика
«Нашли велосипед». Подробности с места поисков 10-летнего мальчика, пропавшего в Прикамье
Райффайзенбанк: 38% россиян планируют сэкономить на отпуске
В Пермском крае коронавирус выявлен еще у 51 человек
Стало известно, какие травмы получили люди в машине, которая взорвалась на ходу в Перми
Пополнение в Пермском зоопарке. Кабаны Пумба и Нуф впервые стали родителями
В Пермском крае от коронавируса выздоровел еще 41 человек
Девочки, которые сбежали из приюта, рассказали почему сделали это