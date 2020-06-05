В Пермском крае за сутки умерли две пациентки с коронавирусом

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:41:52+03:00

Две женщины скончались в Пермском крае за сутки с COVID-19

Всего в регионе 66 человек скончались с положительным результатом на COVID-19

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За прошедшие сутки в Пермском крае Минздрав зарегистрировал два случая смерти пациентов с коронавирусом.

- Из новых инфицированных зафиксированы 2 летальных исхода, - сообщают в министерстве. - У пациенток 57 и 79 лет посмертно был обнаружен COVID-19. У одной основной причиной смерти стал инсульт, другая умерла от COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 28 летальных исходов пациентов от COVID-19. Еще 38 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 49 человек. Таким образом общее число инфицированных в регионе составило 2011 человек.19 человек проходят лечение в больницах, 28 - изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни

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ИСТОЧНИК KP.RU