2020-06-05T10:17:55+03:00
Происшествия

В центре Перми полиция устроила погоню со стрельбой за водителем «девятки»

Водитель устроил ДТП со служебной машиной
Анна Маркова
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Полиции все же удалось задержать нарушителя, применив табельное оружие. Фото: кадр с видео очевидцев погони.Полиции все же удалось задержать нарушителя, применив табельное оружие. Фото: кадр с видео очевидцев погони.
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Вой сирен, мигалки и стрельба по колесам - все это 4 июня около 23.30 в центре Перми могли наблюдать прохожие.

Служебная машина полицейских гналась за «девяткой» несколько километров. А началось все попытки проверить документы у водителя.

Сотрудники хотели остановить машину на улице Революции, но он даже не подумал притормозить. Началась погоня. Полицейские на ходу по громкоговорителю требовали нарушителя остановиться, но тот лишь давил на газ.

На перекрестке улиц Луначарского и Газеты Звезда «девятка» при развороте врезалась в патрульный автомобиль, но затем погоня продолжилась.

Погоня в Перми. Видео паблик "Мой город Пермь".

- Создавая аварийную ситуацию, угрожая жизни и здоровью другим участникам дорожного движения, для остановки ВАЗ-2109 сотрудники ГИБДД применили огнестрельное оружие, произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух и по колесам автомобиля, - сообщает ГИБДД по Пермском краю.

Только потом нарушителя задержали. Им оказался 34-летний местный житель. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Полицейские составили несколько административных материалов. Оказалось, что на него уже было возбуждено уголовное дело статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», оно в настоящее время направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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