2020-06-05T09:58:54+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«Ростелеком» подключил к системе видеонаблюдения за ЕГЭ более 1000 аудиторий Пермского края

Во всех аудиториях трансляция будет вестись в онлайн-режиме
Виктор Правдин
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В рамках государственного контракта с Министерством образования и науки Пермского края специалисты компании «Ростелеком» установили программно- аппаратные комплексы (ПАК) для проведения записи Единого государственного экзамена в 1085 аудиториях региона, 560 единиц оборудования работают с помощью IP-видеокамер. ПАК установлены в 71 школе Прикамья и двух региональных центрах обработки информации. Во всех аудиториях трансляция будет вестись в онлайн-режиме.

Каждый ПАК обеспечит видеосъемку проведения ЕГЭ-2020, а также передачу записей в Центр обработки данных «Ростелекома» в Екатеринбурге, где они будут храниться до 1 марта 2021 года.

«Ростелеком» седьмой год обеспечивает видеонаблюдение за ЕГЭ. Каждый год мы увеличиваем количество IP-камер, модернизируем систему видеонаблюдения и совершенствуем защиту от вирусных атак. В этом году в 3 учебных заведениях Прикамья камеры появились впервые, еще в 5 школах мы оснастили видеонаблюдением дополнительные аудитории для проведения экзаменов, всего установлено 40 новых камер.

Для того, чтобы система отработала стабильно, будет организована дистанционная поддержка трансляции, а также обеспечена работа мобильных бригад, которые при необходимости смогут оперативно выехать на место и оказать техническую помощь», — комментирует директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Петр Козловский.

В каждой аудитории будет установлено не менее двух камер видеонаблюдения. Они смонтированы таким образом, чтобы в обзор видеокамеры попадали все участники

ЕГЭ, номера их рабочих мест, организаторы в аудитории, процесс печати и сканирования экзаменационных материалов, стол раскладки и последующей упаковки экзаменационных материалов.

«Сейчас нам необходимо подготовить каждую аудиторию с учетом особой рассадки. В помещениях будут присутствовать не более 10 человек, сдающих экзамен, на расстоянии полутора метров. При зигзагообразной рассадке мы сможем рассадить всех» — отметила Людмила Серикова, начальник департамента образования Перми.

Обязательное условие при организации видеонаблюдения за ЕГЭ — защита персональных данных. Камеры устанавливаются так, чтобы было невозможно прочитать содержание заполненных бланков регистрации и ответов, контрольно- измерительных материалов, а также персональные данные участников. Кроме того, для сохранения конфиденциальности каналы передачи данных изолируют от любых открытых и закрытых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье в ДТП с междугородним автобусом пострадало два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Перми на 7 июня 2020: 68 человек заболели за сутки
«Состояние ребенка стабильное». Пермские врачи рассказали о 10-летнем мальчике, которого искали более трех суток
Коронавирусом заболели еще 6 пермских врачей
"Позвонили командиру, сказали, Костя жив". Старший брат пропавшего в Прикамье ребёнка рассказал, как все произошло
«Волонтеры исследуют берег и дно реки». На место поисков 10-летнего мальчика выехал глава Пермского края
«Ехал в вагоне с углем». Пермские полицейские сняли с поезда 20-летнего «зайца» с видеокамерой
Новые случаи коронавируса в Перми: на 6 июня еще 56 заболевших
Количество пермских медиков, зараженных коронавирусом, увеличилось
«Пострадали два ребенка». В Перми произошел пожар в жилом доме
Сотрудник компании мобильной связи продавал записи телефонных разговоров пермяков
В Перми разрешили открыть торговые центры
"Автомобиль опрокинулся в кювет". В ДТП в Прикамье пострадали два человека
В Перми число выздоровевших от коронавируса превысило 1200 человек
«Убил, чтобы скрыть попытку насилия». К пожизненному сроку приговорили 41-летнего жителя Перми
«Дорога каждая минута». В прикамской тайге вторые сутки ищут 10-летнего мальчика
ВТБ выдал ГК «УЗПМ» гарантию для производства экологичных дезинфицирующих средств
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» выделит 1 млрд рублей на программу природоохранных мероприятий
В Пермском крае за сутки умерли две пациентки с коронавирусом
В Пермском крае еще 49 человек заболели коронавирусом
В центре Перми полиция устроила погоню со стрельбой за водителем «девятки»
«Ростелеком» подключил к системе видеонаблюдения за ЕГЭ более 1000 аудиторий Пермского края
Более 16 млрд рублей за 10 лет инвестировал «Азот» в развитие производства и экологической безопасности
В Пермском крае еще 55 пациентов выздоровели от коронавируса