«Ростелеком» подключил к системе видеонаблюдения за ЕГЭ более 1000 аудиторий Пермского края

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:58:54+03:00

Во всех аудиториях трансляция будет вестись в онлайн-режиме

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В рамках государственного контракта с Министерством образования и науки Пермского края специалисты компании «Ростелеком» установили программно- аппаратные комплексы (ПАК) для проведения записи Единого государственного экзамена в 1085 аудиториях региона, 560 единиц оборудования работают с помощью IP-видеокамер. ПАК установлены в 71 школе Прикамья и двух региональных центрах обработки информации. Во всех аудиториях трансляция будет вестись в онлайн-режиме.

Каждый ПАК обеспечит видеосъемку проведения ЕГЭ-2020, а также передачу записей в Центр обработки данных «Ростелекома» в Екатеринбурге, где они будут храниться до 1 марта 2021 года.

«Ростелеком» седьмой год обеспечивает видеонаблюдение за ЕГЭ. Каждый год мы увеличиваем количество IP-камер, модернизируем систему видеонаблюдения и совершенствуем защиту от вирусных атак. В этом году в 3 учебных заведениях Прикамья камеры появились впервые, еще в 5 школах мы оснастили видеонаблюдением дополнительные аудитории для проведения экзаменов, всего установлено 40 новых камер.

Для того, чтобы система отработала стабильно, будет организована дистанционная поддержка трансляции, а также обеспечена работа мобильных бригад, которые при необходимости смогут оперативно выехать на место и оказать техническую помощь», — комментирует директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Петр Козловский.

В каждой аудитории будет установлено не менее двух камер видеонаблюдения. Они смонтированы таким образом, чтобы в обзор видеокамеры попадали все участники

ЕГЭ, номера их рабочих мест, организаторы в аудитории, процесс печати и сканирования экзаменационных материалов, стол раскладки и последующей упаковки экзаменационных материалов.

«Сейчас нам необходимо подготовить каждую аудиторию с учетом особой рассадки. В помещениях будут присутствовать не более 10 человек, сдающих экзамен, на расстоянии полутора метров. При зигзагообразной рассадке мы сможем рассадить всех» — отметила Людмила Серикова, начальник департамента образования Перми.

Обязательное условие при организации видеонаблюдения за ЕГЭ — защита персональных данных. Камеры устанавливаются так, чтобы было невозможно прочитать содержание заполненных бланков регистрации и ответов, контрольно- измерительных материалов, а также персональные данные участников. Кроме того, для сохранения конфиденциальности каналы передачи данных изолируют от любых открытых и закрытых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU