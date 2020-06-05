2020-06-05T09:27:18+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Более 16 млрд рублей за 10 лет инвестировал «Азот» в развитие производства и экологической безопасности

Инвестиции позволили не только увеличить рост объемов производства и повышение качества продукции, но и снизить негативного воздействия на окружающую среду
Виктор Правдин
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Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» ко Всемирному дню охраны окружающей среды подготовил экологический отчет за 2019 год.

В течение многих лет АО «ОХК «УРАЛХИМ» проводит масштабные работы по реконструкции и модернизации предприятия, основными целями которых являются не только рост объемов производства и повышение качества продукции, но и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Общая сумма инвестиций за последние десять лет в развитие филиала «Азот» составила более 16 млрд рублей.

В течение 2019 года в компании «УРАЛХИМ» были продолжены работы, направленные на повышение уровня экологической безопасности производств. На реализацию мероприятий по охране окружающей среды филиал «Азот» в 2019 году направил 111,7 млн руб., что на 6 млн руб. больше, чем было запланировано в бизнес-плане.

Это позволило, в частности, ввести в эксплуатацию современные технологические установки и системы очистки, провести утилизацию и обезвреживание промышленных отходов, обучить и повысить квалификацию руководителей и специалистов в области обеспечения экологической безопасности. На реализацию мероприятий по охране окружающей среды на 2020 год запланировано свыше 200 млн руб., что в два раза больше, чем в 2019 году.

Филиал «Азот» в полном объеме выполняет все требования российского и европейского законодательства в области химического регулирования, российских и международных нормативных документов по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. В области обеспечения экологической безопасности в 2019 году проведена подготовка и аттестация 37 руководителей и специалистов предприятия. Общая сумма расходов составила 165 тыс. руб.

Согласно принятой на предприятии программе защиты окружающей среды, рациональному использованию сырья и работе с отходами производства, реализуются мероприятия, направленные на увеличение объема переработки производственных отходов. Филиал «Азот» имеет лицензию на обезвреживание, обработку и утилизацию отходов. Так, в цехе высших алифатических аминов в специализированной печи обезвреживаются отработанные масла и отходы, содержащие нефтепродукты. В цехе складского хозяйства проводится регенерация отработанных турбинных масел.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера по экологии филиала «Азот» АО «ОХК» УРАЛХИМ»:

- Компания «УРАЛХИМ» уделяет особое внимание природоохранной деятельности. Проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, являются стратегическими. Сумма инвестиций филиала «Азот» в экологию в текущем году больше в два раза по сравнению с прошлым годом. Предприятие работает строго в рамках природоохранного законодательства. После снятия режима самоизоляции ежегодный экологический отчет традиционно будет представлен специалистам и широкой общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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