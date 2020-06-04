Парад Победы в Перми может пройти 3 сентября

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:23:18+03:00

Изменить размер текста: A A

24 июня состоится общероссийский парад Победы, который перенесли из-за эпидемии коронавируса. Праздничные шествия пройдут в городах воинской славы в дату первого парада, состоявшегося в Москве в 1945 году.

Но в Пермском крае пока сложная ситуация с коронавирусом. Поэтому глава региона Дмитрий Махонин заявил, что в Прикамье парад Победы с прохождением колонн военной техники и проведением акции «Бессмертный полк» пройдет только тогда, когда позволит сантиарно-эпидемиологическая обстановка.

- Без шествия Бессмертного полка и марша Победы праздничный парад представить невозможно. Сейчас провести такие массовые мероприятия мы не можем, необходимо позаботиться о здоровье и жизни пермяков. Поэтому проведем праздник, когда это будет безопасно, - пояснил Дмитрий Махонин.

Одной из возможных дат проведения парада названо 3 сентября - день окончания второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU