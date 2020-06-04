«Фестивалю быть!». Несмотря на коронавирус, в Нижнем Новгороде пройдет «Горький fest»

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:02:59+03:00

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Из-за коронавируса по всей стране отменяются или уходят в онлайн культурно-массовые мероприятия. 12 июня в Перми, когда отмечаются день России и День города, не будет массовых мероприятий - ни гуляний, ни карнавала. Все праздничные события пройдут в режиме онлайн. Но в Нижнем Новгороде, несмотря на коронавирус, обещают провести фестиваль нового российского кино «Горький fest».

- У нас есть уверенность, что фестивалю быть! В этом году будем обнимать вас искусством, свежим, ярким и интересным кино. До скорой встречи на любимом фестивале «Горький fest» в нашем любимом Нижнем Новгороде, - заявил президент кинофестиваля Михаил Пореченков.

Генеральный продюсер «Горький fest» Оксана Михеева рассказала, что все мероприятия будут проходить при обязательном соблюдении предписанных санитарных мер и требований, а точные даты проведения фестиваля озвучат в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU