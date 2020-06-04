2020-06-04T15:02:59+03:00
Общество

«Фестивалю быть!». Несмотря на коронавирус, в Нижнем Новгороде пройдет «Горький fest»

Прием заявок уже начался
Виктор Правдин
Поделиться:
Все мероприятия будут проходить при обязательном соблюдении предписанных санитарных мер. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВАВсе мероприятия будут проходить при обязательном соблюдении предписанных санитарных мер. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

Из-за коронавируса по всей стране отменяются или уходят в онлайн культурно-массовые мероприятия. 12 июня в Перми, когда отмечаются день России и День города, не будет массовых мероприятий - ни гуляний, ни карнавала. Все праздничные события пройдут в режиме онлайн. Но в Нижнем Новгороде, несмотря на коронавирус, обещают провести фестиваль нового российского кино «Горький fest».

- У нас есть уверенность, что фестивалю быть! В этом году будем обнимать вас искусством, свежим, ярким и интересным кино. До скорой встречи на любимом фестивале «Горький fest» в нашем любимом Нижнем Новгороде, - заявил президент кинофестиваля Михаил Пореченков.

Генеральный продюсер «Горький fest» Оксана Михеева рассказала, что все мероприятия будут проходить при обязательном соблюдении предписанных санитарных мер и требований, а точные даты проведения фестиваля озвучат в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье в ДТП с междугородним автобусом пострадало два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Перми на 7 июня 2020: 68 человек заболели за сутки
«Состояние ребенка стабильное». Пермские врачи рассказали о 10-летнем мальчике, которого искали более трех суток
Коронавирусом заболели еще 6 пермских врачей
"Позвонили командиру, сказали, Костя жив". Старший брат пропавшего в Прикамье ребёнка рассказал, как все произошло
«Волонтеры исследуют берег и дно реки». На место поисков 10-летнего мальчика выехал глава Пермского края
«Ехал в вагоне с углем». Пермские полицейские сняли с поезда 20-летнего «зайца» с видеокамерой
Новые случаи коронавируса в Перми: на 6 июня еще 56 заболевших
Количество пермских медиков, зараженных коронавирусом, увеличилось
«Пострадали два ребенка». В Перми произошел пожар в жилом доме
Сотрудник компании мобильной связи продавал записи телефонных разговоров пермяков
В Перми разрешили открыть торговые центры
"Автомобиль опрокинулся в кювет". В ДТП в Прикамье пострадали два человека
В Перми число выздоровевших от коронавируса превысило 1200 человек
«Убил, чтобы скрыть попытку насилия». К пожизненному сроку приговорили 41-летнего жителя Перми
«Дорога каждая минута». В прикамской тайге вторые сутки ищут 10-летнего мальчика
ВТБ выдал ГК «УЗПМ» гарантию для производства экологичных дезинфицирующих средств
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» выделит 1 млрд рублей на программу природоохранных мероприятий
В Пермском крае за сутки умерли две пациентки с коронавирусом
В Пермском крае еще 49 человек заболели коронавирусом
В центре Перми полиция устроила погоню со стрельбой за водителем «девятки»
«Ростелеком» подключил к системе видеонаблюдения за ЕГЭ более 1000 аудиторий Пермского края
Более 16 млрд рублей за 10 лет инвестировал «Азот» в развитие производства и экологической безопасности
В Пермском крае еще 55 пациентов выздоровели от коронавируса