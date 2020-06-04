2020-06-04T15:03:52+03:00
Общество

В Пермском крае сертификаты в детские лагеря будут выдавать дистанционно

В Минсоцразвития рассказали, когда будет принято решение об их открытии
Анна Маркова
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Первые смены в детских лагерях Пермского края уже отменили 20 лагерей.Первые смены в детских лагерях Пермского края уже отменили 20 лагерей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Решение о сроках открытия загородных лагерей в Пермском крае до сих пор не принято. Последний раз этот вопрос обсуждался на оперативном штабе во главе с Дмитрием Махониным. Выслушав доклад руководителя Роспотребнадзора Прикамья Виталия Костарева о текущей эпидемиологической обстановке, штаб перенес вопрос рассмотрения даты открытия лагерей не позднее чем на 15 июня.

Известно, что существует несколько барьеров для принятия такого решения. Дело в том, что Федеральный Роспотребнадзор прислал методические рекомендации, согласно которым лагеря могут открыться не раннее перехода региона на третий этап снятия ограничительных мер. Как известно, Пермский край по-прежнему находится на первом этапе. Вторая рекомендация, которая ставит в затруднительное положение при принятии решения связана с наполняемостью групп в лагерях. По рекомендации ведомства они не должны быть заполнены больше чем на 50%. То есть количество детей, которые могут рассчитывать на отдых должны будут урезать в два раза.

На заседание комиссии по образованию и молодежной политике, которое состоялось сегодня 4 июня в режиме видеоконференции, обсуждали организацию летнего отдыха детей в Пермском крае в 2020 году. Учитывая сложившуюся ситуацию, специалисты Минсоцразвития и Роспотребнадзора сообщили, что первые смены в лагерях скорее всего уже не состоятся, тем не менее, чиновники уверены, что детскую оздоровительную кампанию в регионе все-таки удастся запустить и уже проработали механизм бесконтактной выдачи сертификатов для предоставления лагерям.

Для этого родителям нужно будет записаться на сайте уполномоченного органа или позвонить по телефонам, которые в ближайшие ни будут опубликованы на официальных сайтах ведомств. За детьми будут закреплены номера сертификатов, которые будут отправлены непосредственно в лагерь.

Напомним, по данным на 4 июня 19 лагерей в Прикамье уже отменили первую смену, из них 2 лагеря отменили 1 и 2 смены. Один лагерь отказался от проведения всех четырех смен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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