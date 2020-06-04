2020-06-04T14:38:10+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Профсоюз пермского «УРАЛХИМа» признан лучшим в крае

Соответствующая надпись появилась на Доске почета на Комсомольском проспекте
Виктор Правдин
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Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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Профсоюз филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми стал победителем смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию. Этот ежегодный конкурс проводит Пермский краевой союз организаций профсоюзов.

Соответствующая надпись появилась на Доске почета Крайсовпрофа на Комсомольском проспекте в Перми. Конкурс проводился среди 1656 первичных профсоюзных организаций Пермского края по итогам работы в 2019 году. Кроме ППО «ПМУ» «флагманами профдвижения» были названы еще 14 первичек. При определении победителей

Крайсовпроф учитывал профсоюзное членство, средний возраст членов профсоюза, процент молодых работников в составе профкома, отсутствие несчастных случаев на производстве, культурно-массовую работу, проводимую организациями.

Большое внимание уделялось также выполнению условий коллективного договора на предприятии и отсутствию задержек в выплате заработной платы, обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты, оздоровлению членов профсоюза и их детей. Успех в решении этих и многих других вопросов напрямую говорит о слаженности совместной работы руководства предприятия и профсоюза.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- В филиале «ПМУ» профсоюз играет важную роль в обеспечении благоприятной атмосферы в трудовом коллективе и оказывает существенную помощь в вопросах соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда. Все предложения, поступающие от профсоюзной организации, мы рассматриваем в приоритетном порядке. Считаю, что это заслуженная награда, и искренне поздравляю председателя профкома «ПМУ» Галину Петровну Балдуеву! - заявил Аверьянов.

Ежегодно профсоюз «ПМУ» проводит конференцию трудового коллектива, на которых подводит промежуточные итоги исполнения коллективного договора. Организация участвует в профсоюзной дисконтной программе, дающей право получать скидки во многих магазинах и учреждениях сферы услуг. Благодаря конструктивному диалогу профсоюза и работодателя филиал «ПМУ» регулярно побеждает в различных конкурсах Крайсовпрофа и крайкома Росхимпрофсоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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