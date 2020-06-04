В Пермском крае прорвало нефтепровод

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:11:40+03:00

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ЧП произошло ночью в среду, 3 июня, на магистральном нефтепроводе Холмогоры — Клин в Оханском районе.

- В 02:12 автоматизированной системой контроля параметров работы АО «Транснефть - Прикамье» было зафиксировано изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода Холмогоры - Клин. В 02.12 работу нефтепровода на этом участке остановили. В ходе обследования работники предприятия обнаружили разлив 10 кубических метров. Вся нефть локализовалась внутри зоны площадью 350 квадратных метров, - сообщили в АО «Транснефть – Прикамье».

На месте ЧП работают бригады аварийной службы. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 10 единиц техники. Для проведения ремонтных работ и освобождения трубопровода осуществлен сброс 1200 кубических метров нефти.

Восстановить работу нефтепровода планируют 5 июня. В АО «Транснефть – Прикамье» добавили, что попадание нефти в водоемы исключено.

- Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей топлива. Угрозы жизни и здоровью населения нет. На месте проведения работ осуществляется постоянный экологической мониторинг. Причины выхода нефти устанавливаются, - заключили в АО «Транснефть – Прикамье».

ИСТОЧНИК KP.RU