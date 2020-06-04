В Прикамье выявили коронавирус у воспитанника детского садика

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:15:05+03:00

Его и еще четверых дошколят госпитализировали в больницу

Изменить размер текста: A A

Случай заражения кононавирусной инфекцией у дошкольника зафиксирован в одной из групп детского садика в Губахе. Как выяснилось, он посещал дежурную группу, с ним контактировали еще четверо детей.

- Врачи Краевой больницы им. Вагнера в Березниках уже начали лечение ребят, круг контактировавших с ними лиц определен, у них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию, - сообщили в краевом Минздраве. - Контактные лица изолированы и находятся под наблюдением специалистов.

Сейчас эту группу губахинского детского сада закрыли на карантин, там проводят дезинфекцию.

В связи с этим случаем глава региона Дмитрий Махонин поручил министерствам образования и здравоохранения усилить профилактику коронавируса в тех дошкольных образовательных учреждениях, где организованы дежурные группы. Как отметила министр образования Раиса Кассина, в дежурных группах усилен утренний фильтр и меры дезинфекции. Дети с симптомами ОРВИ, с температура, с кашлем в детский сад не допускаются.

ИСТОЧНИК KP.RU