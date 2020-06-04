В Прикамье выявили коронавирус у воспитанника детского садика
Случай заражения кононавирусной инфекцией у дошкольника зафиксирован в одной из групп детского садика в Губахе. Как выяснилось, он посещал дежурную группу, с ним контактировали еще четверо детей.
- Врачи Краевой больницы им. Вагнера в Березниках уже начали лечение ребят, круг контактировавших с ними лиц определен, у них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию, - сообщили в краевом Минздраве. - Контактные лица изолированы и находятся под наблюдением специалистов.
Сейчас эту группу губахинского детского сада закрыли на карантин, там проводят дезинфекцию.
В связи с этим случаем глава региона Дмитрий Махонин поручил министерствам образования и здравоохранения усилить профилактику коронавируса в тех дошкольных образовательных учреждениях, где организованы дежурные группы. Как отметила министр образования Раиса Кассина, в дежурных группах усилен утренний фильтр и меры дезинфекции. Дети с симптомами ОРВИ, с температура, с кашлем в детский сад не допускаются.
ИСТОЧНИК KP.RU