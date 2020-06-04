В Пенсионном фонде рассказали, почему пермяки могут не получить пособия на детей от 3 до 16 лет

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:03:25+03:00

Выплаты на детей от 3 до 16 лет начали выплачивать уже 1 июня. Фото: архив "КП"

Еще на 140 тысяч детей деньги пока не перечислены

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Выплаты в 10 000 рублей, которые начались в стране еще 1 июня получили уже более 300 тысяч детей от 3 до 16 лет в Пермском крае.

Всего в регионе она положена 440 тысячам детей, заявление можно подать до 1 октября. Чтобы получить деньги очень важно правильно его заполнить.

- Ошибки и неточности приведут к тому, что заявление не пройдет проверку в информационной системе, - рассказали в Пенсионном фонде Пермского каря. - Если в заявлении неверно указаны какие-либо данные, необходимо дождаться по нему решения, после чего подать новое с корректной информацией.

Самыми распространенными причинами для отказа в выплате стали:

Отсутствие права на выплату (заявитель и ребенок не являются гражданами РФ либо проживают за рубежом; заявитель лишен родительских прав).

Неправильно введенные данные о ребенке. В частности, ФИО необходимо указывать в полном соответствии с тем, как написано в документе, удостоверяющем личность (обратить особое внимание на буквы «е» и «ё», «и» и «й»).

Ошибки в дате рождения, неверный СНИЛС

Некорректные сведения об актовой записи (в частности, вместо номера актовой записи вводился номер свидетельства о рождении).

Наиболее распространенной ошибкой при подаче заявления стали некорректно указанные банковские реквизиты. При заполнении заявления нужно указывать расчетный счет, а не номер банковской карты. Кроме того, матерям нужно удостовериться, что банковский счет не был оформлен еще до замужества на «девичью» фамилию. ФИО заявителя должны совпадать с владельцем банковского счета. То есть в заявлении нельзя указывать реквизиты счетов других лиц (родителей, бабушек и дедушек, детей и т.д.) – в этом случае Пенсионный фонд будет вынужден отказать в выплате и заявитель денег не получит.

Если выплата пришла только на одного ребенка, нужно уточнить, на кого именно из детей выплата не поступила ввиду ошибки (опечатка, неправильно указанные данные и т.д.). Сделать это можно по телефонам «горячей линии» в управлении ПФР по месту жительства. После этого нужно будет подать новое заявление на тех детей, на которых деньги не поступили. Этой же рекомендацией следует воспользоваться и тем родителям, кто не указал в одном заявлении сразу всех детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Ввиду технических особенностей некоторые электронные заявления, поданные в основном за первые сутки приема, в часы пиковой нагрузки на портал Госуслуг, до сих пор могут находиться в процессе обработки. Если вы подали заявление и до сих пор не получили денежные средства, рекомендуется обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства для уточнения статуса вашего заявления (Телефон горячей линии: 8(342) 264-32-04 - телефон «горячей линии» ; 264-31-01 - приемная).

ИСТОЧНИК KP.RU