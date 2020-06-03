2020-06-03T19:32:08+03:00
Общество

Минтруд: в России вырос прожиточный минимум

Он увеличился до 10 843 рублей
Виктор Правдин
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Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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По итогам I квартала 2020 года прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента. Сейчас он составляет 10 843 рубля. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на проекте Минтруда, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составил 11 731 рубль на человека, 8 944 рубля для пенсионеров и 10 721 рубль для детей.

Власти определяют размер прожиточного минимум для оценки уровня жизни в стране. От его величины зависят многие федеральные соцпрограммы, минимальный размер оплаты труда, формирование федерального бюджета, а также размер пособий, социальных выплат и стипендий.

В Минтруда объяснили, что прожиточный минимум снизился в четвертом квартале 2019 года по сравнению с третьим кварталом из-за снижения цен на продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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