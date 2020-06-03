«Отсутствие кашля и одышки». В Минздраве рассказали о нетипичных симптомах коронавируса у пожилых людей

3 Июнь 2020 2020-06-03T20:56:25+03:00

У них может наблюдаться бред и тахикардия

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У пожилого поколения коронавирусная инфекция нового типа может протекать с нехарактерными для нее симпотомами. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на методические рекомендациях по лечению COVID-19 Минздрава России.

«У пацинетов могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления, но при этом отсутствовать привычные симптомы - лихорадка, кашель или одышка», - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, в России зарегистрировано 432 277 инфицированных в 85 регионах. В Пермском крае с начала пандемии заболевших уже 1 911 человек. Выздороевть удалось 1 077 пациентам, 24 человека, к сожалению, скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU