ВТБ увеличил портфель привлеченных средств в Прикамье на 12%

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:56:06+03:00

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По итогам первого квартала 2020 года ВТБ увеличил объем привлеченных средств физических и юридических лиц в Пермском крае на 12% — до 94,8 млрд рублей. Объединенный кредитный портфель банка в Прикамье составил 90,5 млрд рублей.

Объем привлеченных средств частных клиентов ВТБ в регионе вырос на 8% и составил 65 млрд рублей. Пермяки все больше интересуются инвестиционными продуктами – портфель по этому направлению увеличился на 28%, до 21,2 млрд рублей. Также вырос и объем средств на счетах клиентов ВТБ в сегменте Private Banking. По итогам квартала он достиг 34 млрд рублей (+12%), при этом доля инвестиционных инструментов впервые приблизилась к 50%.

Розничный кредитный портфель банка в Пермском крае на 1 апреля составил 53,4 млрд рублей (+4% с начала года). На ипотечные займы приходится 22,5 млрд рублей (+7%), на кредиты наличными – 25,9 млрд рублей, автокредиты – 2,8 млрд рублей.

За январь-март 2020 года ВТБ выдал жителям региона 6,9 млрд рублей заемных средств, увеличив продажи на 13% относительно аналогичного периода прошлого года. Самым популярным кредитным продуктом остается ипотека. За квартал 1,8 тыс. пермских семей получили в ВТБ жилищные займы на сумму 3,2 млрд рублей, что на 36% превышает показатель за первый квартал 2019 года. Кроме того, клиенты банка в Прикамье оформили кредиты наличными на 3,3 млрд рублей и автокредиты на 390 млн рублей.

ВТБ ведет активную работу и с бизнесом Пермского края. Корпоративный кредитный портфель банка в регионе на 1 апреля составил 37,1 млрд рублей, в том числе 31,8 млрд рублей приходится на малые и средние предприятия (+5% за квартал в данном сегменте).

У компаний Прикамья также традиционно были востребованы документарные инструменты. За квартал ВТБ на 20% увеличил портфель гарантий среднего и малого бизнеса в регионе — до 7,2 млрд рублей.

Кроме того, по итогам квартала на 22% вырос объем средств, размещенных пермскими компаниями на счетах и депозитах в ВТБ – до 29,8 млрд рублей.

Начиная с конца марта, одним из приоритетных направлений в работе ВТБ стала помощь физическим и юридическим лицам, пострадавшим от пандемии коронавируса. В частности, банк предоставляет кредитные каникулы клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ. На текущий момент ВТБ одобрил жителям Пермского края порядка 4,6 тыс. заявок на сумму 3 млрд рублей, что составляет 91% от всех поступивших заявок на кредитные каникулы. В том числе 4 тыс. заявок (2,2 млрд рублей) приходится на кредиты наличными, около 500 – на ипотеку (700 млн рублей), более 100 – на автокредиты (70 млн рублей). Около 90% заявок были согласованы в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

Пермским компаниям, понесшим потери от пандемии, ВТБ предоставил кредитную помощь на сумму более 1,4 млрд рублей. Так, в рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы банк заключил с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями края 113 соглашений на сумму 470 млн рублей. Кроме того, ВТБ реструктурировал кредиты региональным предприятиям малого и среднего бизнеса на сумму 1 млрд рублей – как по собственным, так и по государственным программам. Среди компаний, которым ВТБ оказал поддержку – кафе и рестораны, гостиницы, турагентства, развлекательные парки, стоматологические клиники, грузовые и пассажирские перевозчики, магазины, продающие непродовольственные товары.

С 1 июня ВТБ также начал оформление кредитов для бизнеса по новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых. Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764. Сумма займа рассчитывается банком исходя из МРОТ (с районным коэффициентом в субъекте, где зарегистрирован заемщик, и ставкой по взносам с заработной платы), количества сотрудников и срока кредита. Финансирование по новой программе возможно на срок до 30 июня 2021 года. В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов.

Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае, подчеркнул: «В первом квартале года пермяки активно решали свои финансовые задачи, а максимальные объемы выдач пришлись на март, незадолго до введения режима самоизоляции. Мы оперативно отреагировали на изменяющуюся ситуацию, своевременно предложили поддержку клиентам и продолжаем вести с ними диалог. Это наш приоритет в работе как с частными лицами, так и предприятиями Прикамья».

ИСТОЧНИК KP.RU