Проект «Азота» стал победителем Национального конкурса

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:53:17+03:00

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Проект филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» занял 1 место в Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити 2020». Интерактивный календарь «Здравствуйте, мои родные…» стал победителем в основной номинации «Лучший корпоративный календарь».

Всего в конкурсе календарей «Серебряные нити» приняло участие около 50 проектов различных форматов из России и стран СНГ. В основе календаря «живые» фотографии, реконструкции реальных фото времен Второй мировой войны и письма азотчиков, которые были написаны в годы Великой Отечественной войны.

Строки фронтовых треугольников читают работники филиала «Азот». Письма, видео и фотографии объединены в интерактивный календарь на 2020 год. На каждой странице размещен QR-код, перейдя по которому можно посмотреть, как оживают кадры и послушать фронтовые письма.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Победа в конкурсе для «Азота» не первая – в декабре прошлого года филиал стал победителем сразу в 4-х номинациях Национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити-2019». В этом году впервые было принято решение создать интерактивный календарь, в честь года Памяти и Славы, и представить его на суд экспертного жюри конкурса.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

- Очень рады, что жюри конкурса так высоко оценило наш первый опыт. Задачи, которые мы ставили перед собой, были довольно непростыми и важными. Сделать проект интересным и доступным для разных поколений, сохранить и донести до молодежи историческую правду о войне. А самое главное – отдать дань подвигу наших земляков, ушедших на фронт и не вернувшихся домой. Надеемся, что интерактивный календарь «Здравствуйте, мои родные…» поможет и в патриотическом воспитании юных березниковцев. Ведь Победа у нас - одна на всех…

ИСТОЧНИК KP.RU